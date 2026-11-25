संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित दिल्ली स्टेट आर्चरी टूर्नामेंट में उन्नति गौतम और आदविक वर्मा की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों ने अंडर-10 वर्ग की 20 मीटर मिक्स्ड टीम प्रतियोगिता में बेहतरीन निशानेबाजी, एकाग्रता और आपसी तालमेल का परिचय देते हुए पहला स्थान हासिल किया।दोनों युवा तीरंदाजों ने अपनी मेहनत और खेल कौशल के दम पर टीम की जीत में समान रूप से योगदान दिया। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल है। शिक्षकों, परिजनों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। उन्नति और आदविक यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोच लोकेश पाल के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे हैं। कोच ने बताया कि नियमित अभ्यास के साथ निशाने की सटीकता, तकनीकी सुधार, शारीरिक संतुलन और मानसिक एकाग्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तीरंदाजी में छोटी-सी चूक भी स्कोर पर असर डाल सकती है, इसलिए हर निशाने के साथ धैर्य और नियंत्रण जरूरी होता है।