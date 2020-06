Delhi-NCR Live: दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए जारी हो सिर्फ एक पासः सुप्रीम कोर्ट

सार दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में आज अनलॉक 1.0 का चौथा दिन है। हालांकि अब भी दिल्ली-एनसीआर में संक्रमितों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। जहां दिल्ली में बुधवार को 24 घंटे में 1513 संक्रमित सामने आए जो अब तक सबसे ज्यादा हैं, वहीं गुरुग्राम में 132, फरीदाबाद में 40, बुलंदशहर में 18 और गाजियाबाद में 10 नए मामले सामने आए। ये बढ़ते आंकड़े जहां सरकारों की परेशानी बढ़ा रहे हैं, वहींं सील किए गए बॉर्डर भी लोगों की फजीहत का कारण बन रहे हैं। दिल्ली सरकार के बॉर्डर सील करने के फैसले को तो हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। यहां पढ़ें दिनभर के अपडेट्स...

Police personnel check vehicles at Delhi-UP border amid vehicular movement on the route. Visuals from Delhi Noida Direct Flyway.



Delhi CM on Monday announced that the national capital borders will be sealed for the next one week and only essential services will be exempted. pic.twitter.com/HpUhi7SKhO