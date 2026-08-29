Delhi NCR News: पेंटिंग में धागों का अनूठा प्रयोग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 08:28 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 08:28 PM IST
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नई दिल्ली। कलाकार सुखविंदर सिंह की जापानी महिला नामक पेंटिंग इन दिनों इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एनेक्सी की गैलरी में प्रदर्शित की जा रही है। यह रचना कनेक्शन प्रदर्शनी का हिस्सा है और इसमें रंगों के बजाय सूती धागों का अनूठा प्रयोग किया गया है।
सुखविंदर सिंह ने अपनी कलाकृति में धागों के माध्यम से एक जापानी महिला का चित्र उकेरा है। यह तैलचित्र पहली नजर में एक साधारण स्त्री का लगता है, लेकिन करीब से देखने पर एक गहरी कहानी सामने आती है। चित्र में एक बड़ी टोपी और असामान्य रूप से लंबी नाक वाली स्त्री दिखाई देती है। उसका चेहरा शांत है, पर आंखों में कोई अनकहा सवाल छिपा है। एक लाल और अनोखी बिंदी इस चित्र को और रहस्यमय बनाती है। गहरे रंगों के बीच महीन रेखाएं और कैनवास पर छोटे चित्र भी इसकी रहस्यमयता बढ़ाते हैं।सुखविंदर सिंह ने दिल्ली और चंडीगढ़ में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने जापान में ग्राफिक्स, फोटोग्राफी और प्रिंटमेकिंग का अध्ययन किया। संवाद
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सुखविंदर सिंह ने अपनी कलाकृति में धागों के माध्यम से एक जापानी महिला का चित्र उकेरा है। यह तैलचित्र पहली नजर में एक साधारण स्त्री का लगता है, लेकिन करीब से देखने पर एक गहरी कहानी सामने आती है। चित्र में एक बड़ी टोपी और असामान्य रूप से लंबी नाक वाली स्त्री दिखाई देती है। उसका चेहरा शांत है, पर आंखों में कोई अनकहा सवाल छिपा है। एक लाल और अनोखी बिंदी इस चित्र को और रहस्यमय बनाती है। गहरे रंगों के बीच महीन रेखाएं और कैनवास पर छोटे चित्र भी इसकी रहस्यमयता बढ़ाते हैं।सुखविंदर सिंह ने दिल्ली और चंडीगढ़ में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने जापान में ग्राफिक्स, फोटोग्राफी और प्रिंटमेकिंग का अध्ययन किया। संवाद
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