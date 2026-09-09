Delhi NCR News: गणपति बप्पा के स्वागत को बाजार तैयार करोड़ों के कारोबार की उम्मीद

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सनी सिंहनई दिल्ली। गणेश चतुर्थी से पहले दिल्ली के बाजार सज गए हैं। गणेश प्रतिमाओं और पूजा सामग्री की मांग बढ़ गई है। कारोबारियों को इस बार पिछले साल से बेहतर बिक्री की उम्मीद है।ग्राहक गणेश प्रतिमाओं की बुकिंग और खरीदारी कर रहे हैं। घरों के लिए छोटी प्रतिमाएं पसंद की जा रही हैं। सोसायटियों और सार्वजनिक आयोजनों के लिए बड़ी प्रतिमाओं की मांग है। दिल्ली में एक फीट की प्रतिमा 1000 से 2500 रुपये में मिल रही है। सात फीट तक की प्रतिमाएं 30 से 60 हजार रुपये तक उपलब्ध हैं। पूजा सामग्री की दुकानों पर भी भीड़ बढ़ी है। लोग रोली, चावल, मौली और अगरबत्ती खरीद रहे हैं। पूजा थाली सेट 200 से 500 रुपये में उपलब्ध है।मोदक और सजावटी सामान की मांगगणेशोत्सव के कारण मिठाई कारोबार में भी तेजी है। दुकानदार अलग-अलग स्वाद के मोदक बना रहे हैं। साधारण मोदक 150 से 250 रुपये और ड्रायफ्रूट मोदक 500 से 900 रुपये तक बिक रहा है। घरों और पंडालों की सजावट के लिए भी खरीदारी हो रही है। तोरण, फूल माला और फेयरी लाइट की मांग बढ़ी है।-बॉक्सगणपति प्रतिमाएक फीट : 1000 से 2500 रुपयेतीन फीट : 5000 से 10000 रुपयेपांच फीट : 14000 से 26000 रुपयेसात फीट : 30000 से 60000 रुपयेमोदकसाधारण 250 ग्राम : 150 से 250 रुपयेड्रायफ्रूट 500 ग्राम : 500 से 900 रुपयेप्रीमियम एक किलो : 900 से 1600 रुपयेपूजा सामग्रीपूजा थाली : 200 से 500 रुपयेगणपति पूजा किट : 150 से 350 रुपयेकपूर : 100 से 265 रुपयेपंचमेवा 100 ग्राम : 80 से 180 रुपयेसजावटतोरण : 100 से 400 रुपयेफूल माला : 50 से 200 रुपयेफेयरी लाइट : 150 से 500 रुपयेबैकड्रॉप : 400 से 1000 रुपयेफूलों का बैकड्रॉप : 3500 से 8000 रुपयेक्या कहते हैं कारोबारी-इस बार ग्राहक पहले से पूछताछ कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार बिक्री अच्छी रहने की उम्मीद है। गणेश चतुर्थी से दो-तीन दिन पहले बिक्री में तेजी आएगी।-रवि मूर्ति कारोबारी-गणपति उत्सव के लिए ग्राहक अलग से पूजा का सामान खरीद रहे हैं। अभी शुरुआत है लेकिन मांग लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है।-अमित कुमार, पूजा सामग्री कारोबारी-मोदक की मांग गणेश चतुर्थी के आसपास सबसे ज्यादा रहती है। इस बार ग्राहकों की पूछताछ पहले शुरू हो गई है। हमें अच्छी बिक्री की उम्मीद है।-संजय, मिठाई कारोबारी-गणपति के लिए लोग घर की सजावट का सामान भी ले रहे हैं। इस बार अलग-अलग बजट के सामान की मांग है। त्योहार नजदीक आने पर बिक्री और तेज होगी।-राजेश, सजावटी सामान विक्रेता