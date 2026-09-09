Delhi NCR News: पदक से आगे खिलाड़ियों के संघर्ष और सपनों को मिला सम्मान

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सम्मानित खिलाड़ियों में शर्मिला ढांकर, दिलीप महादू गावित, सोमन राणा, मोहम्मद बेसिल मोर्सिंगनकथ, शुभम जुयाल, शिल्पा शायला और झंडू कुमार शामिल रहे। एसबीआई लाइफ के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित झिंगरन ने कहा कि हर पदक के पीछे वर्षों की मेहनत, असफलताओं से उबरने का जज्बा और परिवार व प्रशिक्षकों का सहयोग होता है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि ग्लासगो में जीते सात पदक भारतीय पैरा खेलों की बढ़ती ताकत का प्रमाण हैं। अब भारतीय दल आइची-नागोया 2026 एशियाई पैरा खेलों की तैयारियों में जुटेगा। संवाद

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नई दिल्ली। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा खिलाड़ियों की ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे छिपे संघर्ष, सपनों और दृढ़ संकल्प को सम्मानित किया गया। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीय पैरालंपिक समिति के साथ मिलकर सात पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में तीन स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक जीते।