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पूर्वी जिला साइबर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पोते अभिषेक राघव (22) और उसके दोस्त तुषार चौधरी (22) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की रकम से खरीदी गई पोलो कार और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। डीसीपी पूर्वी दिल्ली राजीव कुमार के अनुसार आरोपियों ने बुजुर्ग के बैंक खाते से अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच रकम निकाली।उन्हें खाते से जुड़ी जानकारी तक आसानी से पहुंच हासिल थी। दरअसल बुजुर्ग के बैंक खाते से अभिषेक का मोबाइल नंबर लिंक था। इसी का फायदा उठाकर उसने दोस्त के साथ मिलकर बैंक खाते से रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी। दोनों ने ठगी की रकम को अपने शौक पूरे करने में खर्च किया।जांच में सामने आया कि आरोपियों ने 2.75 लाख रुपये में पोलो कार खरीदी थी। इसके बाद कार को महंगा बनाने के लिए उसमें 1.25 लाख रुपये का म्यूजिक सिस्टम लगवाया। इतना ही नहीं मनाली, नैनीताल और ओडिशा की यात्राओं पर भी लाखों रुपये खर्च किए। नोएडा में दोस्तों के साथ पार्टियां करने और महंगे शौक पूरे करने में भी रकम उड़ाई। डीसीपी राजीव कुमार के मुताबिक मामले का खुलासा बुजुर्ग के बेटे अश्वनी राघव की शिकायत के बाद हुआ।उन्होंने पिता के बैंक खाते से लाखों रुपये की अवैध निकासी की शिकायत दी थी। इस आधार पर साइबर थाने में ई-एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने बैंक खातों में हुए लेनदेन की पड़ताल की तो रकम के दो अलग-अलग खातों में पहुंचने का पता चला।जांच में सामने आया कि 9.30 लाख रुपये अभिषेक राघव के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाते में और 20.24 लाख रुपये तुषार चौधरी के बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे। बैंक खातों की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।