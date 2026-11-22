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नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 की लिफ्ट में गुजरात के दो यात्री काफी देर तक फंसे रहे। घटना गेट नंबर 25 के पास स्थित लिफ्ट नंबर 10 की है। यात्रियों की पहचान राहुल पटेल और सुरेश तोमर के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर एयरपोर्ट संचालन और रखरखाव विभाग की टीमों ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। एयरपोर्ट प्रबंधन ने घटना के कारण यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद जताया है। हालांकि, तकनीकी खराबी की वजह और दोनों कितनी देर तक फंसे रहे, इसकी जानकारी साझा नहीं की गई।

अमर उजाला ब्यूरो