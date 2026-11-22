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नई दिल्ली। निहाल विहार इलाके में बिना नंबर प्लेट की बाइक से घूम रहे बदमाश को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। स्कूटी सवार उसके दो साथी मौके से भाग गए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान उत्तम नगर निवासी नवतेश भास्कर के रूप में हुई है। उसके कब्जे से डीवीआर, बाइक आदि बरामद हुई है। उसने साथियों के साथ कुछ देर पहले ही नांगलोई से डीवीआर की चोरी की थी। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि तड़के 4.30 बजे पुलिस को नांगलोई के लक्ष्मी पार्क में बदमाश के पकड़ने की जानकारी मिली। पुलिस ने चोरी की प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

अमर उजाला ब्यूरो