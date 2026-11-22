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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

दिल्ली के ट्रेड फेयर में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के काउंटर पर नए जोड़ों, खासकर लिव-इन कपल, अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी ले रहे हैं। वहीं परिवारिक विवाद और संपत्ति से जुड़े मामलों की पूछताछ सबसे ज्यादा हो रही है। वरिष्ठ नागरिक वसीयत की प्रक्रिया जानने के लिए काउंटर पर पहुंच रहे हैं। लीगल वालंटियर एडवोकेट शहजाद आलम ने बताया कि अब तक 200 से ज्यादा लोग काउंटर पर आ चुके हैं और विभिन्न कानूनी मुद्दों पर जानकारी ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी साक्षरता की कमी के कारण कई विजिटर अपनी पहचान जाहिर करने से बच रहे हैं। वे गुमनाम रहकर ही अपने सवाल पूछना पसंद कर रहे हैं। शहजाद आलम के अनुसार, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले नए कपल अपने अधिकारों, सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा परिवारिक विवादों और संपत्ति के मामलों में लोगों की दिलचस्पी सबसे अधिक है। वहीं सीनियर सिटीजन वसीयत बनाने की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और कानूनी पहलुओं को लेकर जानकारी हासिल कर रहे हैं। डीएसएलएसए का यह काउंटर ट्रेड फेयर में लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाया गया है, ताकि आम नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें।