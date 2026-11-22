अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। वीरांगना रानी झलकारी बाई की जयंती पर रविवार को दिल्ली भाजपा अनुसूचित मोर्चा की ओर से प्रदेश भाजपा कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा प्रभारी डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे और प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने सांसद कमलजीत सहरावत सहित पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ रानी झलकारी बाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लाजपत राय ने की।इस अवसर पर हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि रानी झलकारी बाई भारतीय नारी शक्ति और स्वाभिमान की प्रतीक थीं। वर्ष 1857 की क्रांति में उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में अंग्रेजों से मुकाबला कर अद्वितीय वीरता और देशभक्ति का परिचय दिया। साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपने पराक्रम से इतिहास में विशिष्ट स्थान बनाया। उनका जीवन सिखाता है कि जाति और परिस्थितियों से बड़ा व्यक्ति का संकल्प होता है। डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि रानी झलकारी बाई दलित समाज के गौरव और वीरता की अमर प्रतीक हैं। वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका साहस और बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। देशभक्ति किसी जाति, वर्ग या लिंग की मोहताज नहीं होती। भाजपा बाबा साहेब और रानी झलकारी बाई के आदर्शों पर चलते हुए सामाजिक समरसता के संकल्प को आगे बढ़ा रही है।