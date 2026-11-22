संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। नौकरी का झांसा देकर रोजाना 10 से 15 बेरोजगार युवाओं को ठगने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए द्वारका साइबर थाना पुलिस ने सरगना सर्वेश कुमार (34) को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवाओं को साक्षात्कार के लिए बुलाकर पंजीकरण और वर्दी के नाम पर पैसे वसूलता था। बाद में उनके मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देता था।पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि पटेल गार्डन, द्वारका मोड़ के पास फर्जी प्लेसमेंट कार्यालय का पता लगाकर कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी नौकरी के विज्ञापन वाले पर्चे चिपकाते थे। इन पर दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क करने वाले युवाओं को कार्यालय बुलाया जाता था। वहां दो महिला कुमारी निरुपमा उर्फ माही और कंचन छाबड़ा साक्षात्कार लेकर उनसे पैसे वसूलती थीं। दोनों महिलाओं को नोटिस देकर जांच में शामिल किया गया है। पुलिस ने तीन मोबाइल फोन, 29 पर्चे और एक हाजिरी रजिस्टर बरामद किया है। आरोपी के चार बैंक खातों की जांच में अलग-अलग राज्यों की नौ साइबर ठगी की शिकायतें जुड़ी मिली हैं।