Delhi NCR News: शाहदरा फ्लाईओवर से अप्सरा बॉर्डर की ओर यातायात धीमा

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यातायात पुलिस के अनुसार मार्ग पर निर्माण कार्य के चलते उपलब्ध सड़क की जगह कम हो गई थी। इसी दौरान कैरिजवे पर पड़े बड़े ब्लॉक से वाहनों के निकलने में परेशानी हो रही थी। इस कारण पुलिस ने सीमेंट के डिवाइडरों को हटवा दिया। फ्लाईओवर पर चल रहे काम के कारण देर रात तक यातायात प्रभावित रहा। शाम को वाहनों की लाइन लगनी शुरू जो देर रात तक रेंगती रही। ब्यूरो विज्ञापन

यातायात पुलिस के अनुसार मार्ग पर निर्माण कार्य के चलते उपलब्ध सड़क की जगह कम हो गई थी। इसी दौरान कैरिजवे पर पड़े बड़े ब्लॉक से वाहनों के निकलने में परेशानी हो रही थी। इस कारण पुलिस ने सीमेंट के डिवाइडरों को हटवा दिया। फ्लाईओवर पर चल रहे काम के कारण देर रात तक यातायात प्रभावित रहा। शाम को वाहनों की लाइन लगनी शुरू जो देर रात तक रेंगती रही। ब्यूरो

पूर्वी दिल्ली। शाहदरा फ्लाईओवर से अप्सरा बॉर्डर की ओर जाने वाले मार्ग पर पीडब्ल्यूडी का काम चलने के कारण शुक्रवार को यातायात की रफ्तार धीमी रही। वाहनों की रफ्तार धीमी होने पर यातायात पुलिस की तरफ से फ्लाईओवर पर रखे सीमेंट के डिवाइडरों को सड़क से हटवाया गया।