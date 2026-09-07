दिल्ली: युवती से दुष्कर्म के मामले में 66 वर्षीय ठेकेदार को हिरासत में लिया, वीडियो बनाने की भी बात आई सामने

दिल्ली के खेड़ा खुर्द में कूलर की घास बनाने वाली एक फैक्टरी में 20 वर्षीय युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में 66 वर्षीय ठेकेदार को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। शिकायत के अनुसार, उत्तर प्रदेश निवासी युवती लगभग एक महीने से फैक्टरी में काम कर रही थी और वहीं रह रही थी।

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पुलिस ने बताया कि यह घटना एक सितंबर की रात करीब 11 बजे की है। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि एक सहकर्मी ने कथित घटना का वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।