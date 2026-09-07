'मौत की बिल्डिंग' के बाद एक्शन: घटनास्थल पर फिर पहुंचीं सीएम रेखा, असुरक्षित भवनों के खिलाफ दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को घटनास्थल का दोबारा दौरा किया है। उन्होंने इस मामले में तत्काल और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री घटना के बाद से लगातार जमीनी स्तर पर निगरानी कर रही हैं।

घटना वाले दिन तीन घंटे घटनास्थल पर रहीं सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सुबह-सुबह फिर घटनास्थल पहुंची। उन्होंने वहां पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने बीते दिन भी घटनास्थल पर तीन घंटे बिताए थे। उन्होंने सभी सार्वजनिक भवनों के अनिवार्य स्ट्रक्चरल निरीक्षण का आदेश दिया है। इसमें पीजी, नर्सिंग होम और स्कूल जैसे संस्थान शामिल हैं।

सीएम ने दिए केस दर्ज के निर्देश मुख्यमंत्री ने भवन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने असुरक्षित इमारतों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का भरोसा दिलाया है।

सीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल पर पहुंचकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने तत्काल और प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने घटना के बाद से ही जमीनी स्तर पर लगातार निगरानी बनाए रखी है। उनका यह दौरा सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

'भवनों का स्ट्रक्चरल निरीक्षण अनिवार्य'

मुख्यमंत्री ने सभी सार्वजनिक भवनों के स्ट्रक्चरल निरीक्षण को अनिवार्य किया है। इसमें पीजी, नर्सिंग होम और स्कूल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान शामिल हैं। भवन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम असुरक्षित इमारतों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है।