Delhi: बीकॉम के छात्र अर्पित की हादसे में मौत, माता-पिता का था इकलौता बेटा, रक्षाबंधन मनाकर लौटा था

आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज के बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्र अर्पित की हादसे में मौत हो गई। वह रक्षाबंधन मनाकर घर लौटा था। देवास निवासी अर्पित माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता कैब ड्राइवर हैं।

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