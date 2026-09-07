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Delhi: बीकॉम के छात्र अर्पित की हादसे में मौत, माता-पिता का था इकलौता बेटा, रक्षाबंधन मनाकर लौटा था

Mon, 07 Sep 2026 03:47 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Mon, 07 Sep 2026 03:47 PM IST
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BCom student Arpit dies in an accident
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज के बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्र अर्पित की हादसे में मौत हो गई। वह रक्षाबंधन मनाकर घर लौटा था। देवास निवासी अर्पित माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता कैब ड्राइवर हैं।

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