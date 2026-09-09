Delhi NCR News: यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों में अतिरिक्त ठहराव शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 09:15 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 09:15 PM IST
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नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ट्रेनों में विभिन्न स्टेशनों पर प्रायोगिक आधार पर अतिरिक्त ठहराव देने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 14303/14304 (दिल्ली जंक्शन-हरिद्वार एक्सप्रेस) में 11 सितंबर से सकोटी टांडा और रोहाना कलां स्टेशनों पर ठहराव होगा। इसी तरह ट्रेन 12402/12401 (नंदा देवी एक्सप्रेस) में 10 सितंबर से देवबंद स्टेशन पर ठहराव शुरू होगा। रेलवे ने यात्रियों से समय की जानकारी के लिए एनटीईएस ऐप या हेल्पलाइन 139 का उपयोग करने को कहा है। ब्यूरो
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