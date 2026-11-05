धनतेरस से पहले दिल्ली में लगा जाम: बाजारों के आसपास थमे वाहनों के पहिये, मुख्य मार्गों पर भी थमी रफ्तार

बाजारों के अलावा मुख्य मार्गों पर भी जाम

बाजारों के अलावा रोजाना आवाजाही वाले रास्तों पर भी लोगों को राहत नहीं मिली। आईटीओ, लोधी रोड, साउथ एक्सटेंशन और धौला कुआं के आसपास वाहनों की कतारें लगी रहीं। लोधी रोड पर फ्लाईओवर के पास भी गाड़ियों की भीड़ रही। एम्स से सराय काले खां के बीच बारापुला रास्ते पर वाहन धीरे-धीरे आगे बढ़े। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच आने-जाने वाले लोगों को भी रास्ते में परेशानी हुई। त्योहार के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़ का असर पूरे शहर की आवाजाही पर पड़ा। खरीदारी के लिए निकले लोगों के साथ दफ्तर और अन्य कामों से लौट रहे लोगों को भी जाम में फंसना पड़ा। कई जगह लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा।