Delhi NCR News: डीयू में स्नातक की सीट स्वीकार करने का आज अंतिम मौका

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में विभिन्न स्नातक प्रोग्राम की खाली सीटों को भरने के लिए शुरू हुए स्पॉट राउंड के तहत आवंटित सीट को स्वीकार करने का आज अंतिम मौका है। छात्र आवंटित सीट को बृहस्पतिवार तक स्वीकार कर सकेंगे। जबकि 29 अगस्त तक फीस का भुगतान करके सीट को पक्का किया जा सकेगा।डीयू ने स्नातक की 13,400 खाली सीटों को भरने के लिए 23 अगस्त से स्पॉट राउंड शुरू किया था। डीयू दाखिला डीन प्रो. हनीत गांधी के अनुसार इन खाली सीटों पर 22, 241 हजार पंजीकरण किए गए। इसके आधार पर डीयू ने 5, 646 सीटों का आवंटन किया है। अब छात्रों के पास दाखिले का अंतिम मौका है। 31 अगस्त को दाखिला प्रक्रिया पर पूरी तरह से विराम लग जाएगा। यदि इस स्पॉट राउंड के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो दाखिले नहीं होंगे।सीट आवंटन का पहला राउंड जुलाई में शुरू हुआ था लेकिन अब तक कई कॉलेजों में कई प्रोग्राम की सीटें नहीं भरी हैं। ऐसे में लगातार राउंड आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सीटें भरने के लिए 15 से अधिक कॉलेजों को बारहवीं के अंकों के आधार पर दाखिला करने की मंजूरी दी गई है। कॉलेजों की यह दाखिला प्रक्रिया डीयू की दाखिला प्रक्रिया से अलग है। हालांकि कॉलेजों को सीयूईटी स्कोर से आवंटित सीट और बारहवीं के अंकों दोनों से दाखिले करने के लिए कहा गया है।