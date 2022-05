{"_id":"628be7da19bf9d63371ed94f","slug":"to-avenge-his-dismissal-driver-robbed-ex-owner-house-attacked-with-a-knife","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Crime in Delhi: नौकरी से निकाले जाने का बदला लेने के लिए ड्राइवर ने पुराने मालिक के घर में की लूटपाट, चाकू से किया हमला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 24 May 2022 01:30 AM IST