दिल्ली के कई स्कूलों को उड़ाने की धमकी: ईमेल मिलने से मचा हड़कंप; पुलिस ने शुरू की जांच

दिल्ली के कई स्कूलों को ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली है। इन धमकियों के बाद स्कूलों में हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। धमकी भरे ईमेल प्राप्त करने वाले स्कूलों में मदर इंटरनेशनल स्कूल, हौज खास शामिल है। इसके अलावा नेवी चिल्ड्रन स्कूल, चाणक्यपुरी को भी ऐसी ही धमकी मिली। रोहिणी के सेक्टर 14 स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल को भी ईमेल के जरिये बम की धमकी मिली है।

विज्ञापन