दिल्ली में अवैध निर्माण जमींदोज: छतरपुर में चला बुलडोजर, प्रशासन ने की कार्रवाई
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 21 Sep 2026 12:55 PM IST
सार
दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। आज प्रशासन ने छतरपुर क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान चलाया है।
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विस्तार
प्रशासन ने छतरपुर क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। यह कार्रवाई सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। अभियान के तहत कई अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया।
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VIDEO | Delhi: Administration undertakes demolition drive against illegal construction in Chhatarpur area.विज्ञापन
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/z3qTXIr3Y4— Press Trust of India (@PTI_News) September 21, 2026
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