दिल्ली में अवैध निर्माण जमींदोज: छतरपुर में चला बुलडोजर, प्रशासन ने की कार्रवाई

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VIDEO | Delhi: Administration undertakes demolition drive against illegal construction in Chhatarpur area. विज्ञापन



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/z3qTXIr3Y4— Press Trust of India (@PTI_News) September 21, 2026

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प्रशासन ने छतरपुर क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। यह कार्रवाई सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। अभियान के तहत कई अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया।