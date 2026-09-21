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पुलिस भर्ती: यूपी के बाद अब दिल्ली में दौड़ के दौरान अचानक गिरा युवक, ट्रेनिंग सेंटर में मौत से मचा हड़कंप

Mon, 21 Sep 2026 01:41 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Mon, 21 Sep 2026 01:41 PM IST
सार

दिल्ली के वजीराबाद स्थित दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षण केंद्र में सिपाही भर्ती के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान दौड़ लगाते समय एक युवक की मौत हो गई। इससे पहले यूपी के मुरादाबाद में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के दौरान भी एक अभ्यर्थी की जान चली गई थी।

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Youth died after collapsing during Delhi Police recruitment run
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : AI/अमर उजाला

विस्तार
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यूपी के मुरादाबाद में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के दौरान पांच दिन में 17 अभ्यर्थी गश खाकर गिर चुके हैं। इनमें अभ्यर्थी शिवम की मौत हो चुकी है। वहीं, अब राजधानी दिल्ली में भी पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान दौड़ लगाते समय एक युवक की गिरने से मौत हो गई। दिल्ली के वजीराबाद स्थित दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षण केंद्र में फिजिकल टेस्ट आयोजित किया जा रहा है।

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अधिकारियों के अनुसार, युवक को तत्काल मदद पहुंचाई गई, लेकिन उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर युवक की मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि नहीं हुई है।
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अनूपशहर का रहने वाला था सौरभ
मृतक की पहचान अनूपशहर निवासी सौरभ कुमार (23) के रूप में हुई है। सौरभ कुमार पुत्र लच्छी सिंह नेता नगर, गांव सलामतपुर का रहने वाला था। वह वजीराबाद स्थित डीपीए में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हुआ था। दौड़ के दौरान अचानक गिरने के बाद उसे तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। पीसीआर कर्मियों द्वारा उसे तुरंत जेपीसी अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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इस घटना से परीक्षा स्थल पर मौजूद अन्य प्रतिभागी स्तब्ध रह गए। पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी है। परिजनों में इस खबर से गहरा शोक व्याप्त है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आगे की कार्रवाई जारी है।

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