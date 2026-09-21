पुलिस भर्ती: यूपी के बाद अब दिल्ली में दौड़ के दौरान अचानक गिरा युवक, ट्रेनिंग सेंटर में मौत से मचा हड़कंप

यूपी के मुरादाबाद में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के दौरान पांच दिन में 17 अभ्यर्थी गश खाकर गिर चुके हैं। इनमें अभ्यर्थी शिवम की मौत हो चुकी है। वहीं, अब राजधानी दिल्ली में भी पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान दौड़ लगाते समय एक युवक की गिरने से मौत हो गई। दिल्ली के वजीराबाद स्थित दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षण केंद्र में फिजिकल टेस्ट आयोजित किया जा रहा है।

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अधिकारियों के अनुसार, युवक को तत्काल मदद पहुंचाई गई, लेकिन उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर युवक की मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि नहीं हुई है।मृतक की पहचान अनूपशहर निवासी सौरभ कुमार (23) के रूप में हुई है। सौरभ कुमार पुत्र लच्छी सिंह नेता नगर, गांव सलामतपुर का रहने वाला था। वह वजीराबाद स्थित डीपीए में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हुआ था। दौड़ के दौरान अचानक गिरने के बाद उसे तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। पीसीआर कर्मियों द्वारा उसे तुरंत जेपीसी अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।इस घटना से परीक्षा स्थल पर मौजूद अन्य प्रतिभागी स्तब्ध रह गए। पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी है। परिजनों में इस खबर से गहरा शोक व्याप्त है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आगे की कार्रवाई जारी है।