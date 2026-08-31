फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Three DPL stars scripted South Delhi Superstarz's title reign

Delhi NCR News: डीपीएल के तीन सितारों ने लिखी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज की खिताबी कहानी

Mon, 31 Aug 2026 10:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 10:23 PM IST
विज्ञापन
-तेजस्वी दहिया, अनमोल शर्मा और अंकित डबास आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को दिलाई जीत
विज्ञापन


काजल कुमारी
नई दिल्ली। दिल्ली प्रीमियर लीग में अनुभव, आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव में प्रदर्शन की अपनी अलग पहचान बनाने वाले तेजस्वी दहिया, अनमोल शर्मा और अंकित डबास ने डीपीएल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई। तीनों खिलाड़ियों का सफर अलग रहा, लेकिन फाइनल में इनके प्रदर्शन ने टीम को चैंपियन बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई।

तेजस्वी दहिया
फोटो

तेजस्वी दहिया के लिए डीपीएल का खिताब कप्तान के रूप में बड़ी उपलब्धि रहा। वहीं बता दें सभी खिलाड़ियों में तेजस्वी दहिया की सबसे महंगे खिलाड़ी भी रहें। दिल्ली के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने 31 दिसंबर 2024 को त्रिपुरा के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में लिस्ट-ए पदार्पण किया और पहली ही पारी में 114 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद डीपीएल में उनके आक्रामक अंदाज ने उन्हें पहचान दिलाई। पिछले साल उन्होंने 339 रन बनाए और बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उनके प्रदर्शन का इनाम आईपीएल 2026 नीलामी में मिला, जहां उन्हें तीन करोड़ रुपये में खरीदा गया। फाइनल में उन्होंने 18 गेंदों पर 33 रन बनाए।
विज्ञापन




अनमोल शर्मा
फोटो

अनमोल शर्मा ने भी डीपीएल में अपनी निरंतरता से टीम को मजबूती दी। 2025 में उन्होंने 10 मैचों में 351 रन बनाए। 2026 में भी वह टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज बने रहे। खिताबी मुकाबले में उन्होंने 42 गेंदों पर 64 रन बनाकर रन चेज की मजबूत नींव रखी।
विज्ञापन
विज्ञापन




अंकित डबास
फोटो

अंकित डबास ने अपने घरेलू क्रिकेट अनुभव का भरपूर फायदा उठाया। झारखंड के लिए लिस्ट-ए और टी20 क्रिकेट खेल चुके डबास गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देने की क्षमता रखते हैं। फाइनल में उन्होंने महज 33 गेंदों पर नाबाद 61 रन ठोककर साउथ दिल्ली को जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द मैच बने।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed