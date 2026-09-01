Delhi NCR News: दिल्ली चिड़ियाघर के जटायु को मिलेगा जीवनसाथी

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दो राज्यों के चिड़ियाघरों से चल रही बातचीतसंवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। दिल्ली चिड़ियाघर में दो दशक से अधिक समय से अकेले रह रहे मिस्र के गिद्ध जटायु के लिए अब साथी की तलाश तेज हो गई है। चिड़ियाघर प्रशासन जटायु की जोड़ी बनाने के लिए दूसरे राज्यों के दो चिड़ियाघरों से बातचीत कर रहा है। हालांकि, प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और संबंधित चिड़ियाघरों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। जटायु को 20 साल से अधिक पहले प्रवास के दौरान बचाकर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान लाया गया था। इसके बाद से वह यहां अकेला मिस्र का गिद्ध है। उसके साथ रखे गए अन्य गिद्ध उम्र और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मर चुके हैं।चिड़ियाघर के अधिकारी छह सितंबर को हरियाणा के पिंजौर स्थित गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र का दौरा करेंगे। यहां चल रहे गिद्ध संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम की जानकारी ली जाएगी। अधिकारी के मुताबिक, किसी अन्य केंद्र से जानवरों को सीधे चिड़ियाघर नहीं लाया जा सकता। इसके लिए पशु आदान-प्रदान कार्यक्रम या उपहार जैसी निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होती है।जटायु अकेला ऐसा जानवर नहीं है जिसके लिए चिड़ियाघर साथी तलाश रहा है। 16 प्रजातियों के अकेले या समान लिंग वाले जानवरों के लिए भी जोड़ीदार खोजे जा रहे हैं। इनमें दो नर शुतुरमुर्ग, एक मादा रिया, नर बार्न आउल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ग्रे लंगूर, स्मॉल इंडियन सिवेट और ब्लैक स्वान शामिल हैं। 18 वर्षीय मादा गैंडे के लिए भी नर साथी की तलाश है। उसके साथी नर की 2025 में मौत हो गई थी।चिड़ियाघर के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव में 109 नई प्रजातियों के 2,943 जानवर लाने की योजना है। इससे चिड़ियाघर के संग्रह में कुल 201 प्रजातियां हो जाएंगी। इनमें चीता, न्यू वर्ल्ड बंदर, माउस डियर और तितलियां शामिल हैं। वर्तमान में चिड़ियाघर में 92 प्रजातियों के करीब 1,255 जानवर हैं।