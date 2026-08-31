दिल्ली में मानव तस्करी का भंडाफोड़: जीबी रोड पर दो पीड़ितों को बचाया, 1408 किलोमीटर से दिल्ली लाए; बेच डाला

दूसरी पीड़िता की आपबीती

जांच के दौरान, एक अन्य महिला 28 वर्षीय ने भी महिला पुलिस चौकी से मदद मांगी। उसे भी उसी कोठा नंबर 58 से बचाया गया। पीड़िता ने बताया कि करीब दो साल पहले पश्चिम बंगाल में पति से झगड़े के बाद वह अपने आठ वर्षीय बेटे के साथ घर छोड़ गई थी। एक महिला ने उसे और उसके बेटे को नौकरी का झांसा देकर गीता के घर पहुंचाया। बाद में उसे झाड़ू-पोछा के काम का वादा कर वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। इन महिलाओं को लगातार धमकी दी जा रही थी।