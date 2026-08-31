Delhi NCR News: इहबास करेगा चिकित्सा सामग्री की खरीदी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:27 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:27 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। दिलशाद गार्डन स्थित मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) की इमरजेंसी लैब के लिए जरूरी चिकित्सा सामग्री खरीदी जाएगी। संस्थान ने इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर खरीद प्रक्रिया शुरू की है। इमरजेंसी लैब में इस्तेमाल होने वाली रोश 9180 इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर मशीन के लिए जरूरी कंज्यूमेबल्स खरीदे जाएंगे। संस्थान के मुताबिक, यह खरीद अधिकृत सप्लायर मेसर्स रिलायबल मेडिकल सप्लाई कंपनी, पीतमपुरा के माध्यम से प्रोपराइटरी बेसिस पर की जा रही है। खरीदी जाने वाली सामग्री में सोडियम, पोटैशियम और कैल्शियम के इलेक्ट्रोड, स्नैप पैक, टयूबिंग सेट, रोलर पंप समेत करीब 13 तरह की सामग्री शामिल है। संस्थान ने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए यह सूचना अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर जारी की है। ब्यूरो
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