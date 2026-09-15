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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Devotion to surge at ISKCON on Radhashtami; temple to resonate with Harinam Sankirtan.

Delhi NCR News: राधाष्टमी पर इस्कॉन में उमड़ेगी आस्था, हरिनाम संकीर्तन से गूंजेगा मंदिर

Tue, 15 Sep 2026 05:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 05:18 PM IST
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फोटो - - राधारानी का होगा भव्य शृंगार व अभिषेक, श्रद्धालुओं के लिए 56 भोग और प्रसाद सेवा की व्यवस्था
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। राधारानी के प्राकट्य दिवस राधाष्टमी के उपलक्ष्य में 19 सितंबर को इस्कॉन ग्रेटर नोएडा भक्तिमय रंग में रंगेगा। इस अवसर पर मंदिर में विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान हरिनाम संकीर्तन, राधारानी का भव्य शृंगार, अभिषेक और आरती मुख्य आकर्षण होंगे। श्रद्धालुओं के लिए विशेष दर्शन और प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था रहेगी। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
राधाष्टमी महोत्सव के दौरान मंदिर परिसर हरिनाम संकीर्तन से गूंजेगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सामूहिक संकीर्तन में शामिल होकर राधा-कृष्ण का गुणगान करेंगे। राधारानी के विग्रह का विशेष और भव्य शृंगार किया जाएगा। इसके बाद अभिषेक और आरती होगी। श्रद्धालुओं को विशेष दर्शन का अवसर मिलेगा। वैष्णव परंपरा में राधाष्टमी को विशेष महत्व प्राप्त है। मान्यता है कि इस दिन राधारानी का प्राकट्य हुआ था। इस अवसर पर भक्त राधारानी की कृपा और भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति के लिए पूजा-अर्चना, प्रार्थना और संकीर्तन करते हैं।
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56 भोग से लेकर पुष्प सेवा तक का अवसर
महोत्सव में श्रद्धालुओं के लिए सेवा के विभिन्न अवसर भी रखे गए हैं। इनमें विशेष राजभोग, श्री विग्रह वस्त्र सेवा, 56 भोग, पुष्प सेवा और प्रसाद सेवा शामिल हैं। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार इन सेवाओं में सहभागिता कर सकेंगे। इस्कॉन ग्रेटर नोएडा प्रबंधन ने शहरवासियों और श्रद्धालुओं से महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार, राधाष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और आध्यात्मिक जुड़ाव का विशेष अवसर है। श्रद्धालु राधारानी के दर्शन के साथ संकीर्तन और प्रसाद का लाभ भी ले सकेंगे।
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