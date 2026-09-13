Delhi NCR News: रामलीला के मंच और पंडाल लेने लगे आकार

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कहीं 115 फुट का तीन मंजिला मंच तो कहीं एआई तकनीक से जीवंत होंगे दृश्यअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली में रामलीला के मंच और पंडाल अब आकार लेने लगे हैं। राजधानी की प्रमुख रामलीला समितियों ने रविवार को भूमि पूजन और ध्वजा वंदन के साथ इस वर्ष के आयोजन की तैयारियों का श्रीगणेश किया। इस बार रामलीला में पारंपरिक धार्मिक स्वरूप के साथ भव्य मंच सज्जा और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी देखने को मिलेगा।