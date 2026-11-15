बिरसा मुंडा का जीवन राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा : रेखा गुप्ता

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बांसेरा पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष, राष्ट्रभक्ति और अपनी संस्कृति एवं परंपराओं की रक्षा की सर्वोच्च प्रेरणा है। उन्होंने जनजातीय समाज के अधिकारों और स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर देश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बनाया।मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को संगठित कर उनके अधिकारों और सम्मान की लड़ाई लड़ी। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और देश की सांस्कृतिक चेतना का महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती रहेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना। कार्यक्रम में विधायक तरविंदर सिंह मारवाह समेत अन्य मौजूद रहे।