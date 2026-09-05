Delhi NCR News: कड़कड़ी मोड़-शाहदरा मार्ग 2.13 किलोमीटर सिग्नल फ्री होगा

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मोहित शुक्लापूर्वी दिल्ली। कड़कड़ी मोड़ से शाहदरा के बीच वाहन चालकों को जल्द ही जाम से राहत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग ने 2.13 किलोमीटर लंबे भारतेन्दु हरिश्चंद्र मार्ग को सिग्नल फ्री करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मार्ग पर जरूरत के अनुसार यू-टर्न विकसित किए जाएंगे ताकि यातायात लगातार चलता रहे।यह योजना कड़कड़डूमा कोर्ट, डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान और क्रॉस रिवर मॉल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों के लिए फायदेमंद होगी। विश्वास नगर, सूरजमल विहार, विवेक विहार और प्रीत विहार जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को भी इसका लाभ मिलेगा।यह सड़क पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। सिग्नल कम होने से वाहन चालकों का रुकने का समय घटेगा और जाम की स्थिति में सुधार होगा। 75बी एक्सटेंशन का यातायात नेटवर्क स्वामी दयानंद मार्ग से भी जुड़ा है। स्वामी दयानंद मार्ग पर भी चौराहों को सिग्नल फ्री करने की योजना पर काम चल रहा है। दोनों मार्गों पर बदलाव से कड़कड़ी मोड़ और शाहदरा के बीच आवाजाही सुगम होगी।प्रमुख संस्थानों और बाजारों को लाभकड़कड़डूमा कोर्ट और डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान इस मार्ग के आसपास स्थित हैं। इन संस्थानों में रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। क्रॉस रिवर मॉल और विश्वास नगर, सूरजमल विहार जैसे व्यावसायिक व रिहायशी इलाके भी इससे जुड़े हैं। सिग्नल फ्री व्यवस्था से इन सभी क्षेत्रों में आवाजाही आसान होगी। पीक आवर में लगने वाली कतारें भी कम होंगी।