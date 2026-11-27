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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली में शीशमहल का मुद्दा उठाकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब पंजाब की राजनीति में भी आम आदमी पार्टी (आप) को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने पंजाब की जनता से शीशमहल की सच्चाई देखने की अपील करते हुए आरोप लगाया कि आप ने दिल्ली में 12 साल तक विकास के नाम पर खोखले वादे और विज्ञापन किए। अब पंजाब में भी इसी कार्यशैली को दोहराया जा रहा है।रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोग लंबे समय से शीशमहल की सच्चाई जानना चाहते थे। अब पंजाब की जनता को भी इसे देखना चाहिए, ताकि वह आप सरकार की वास्तविक प्राथमिकताओं को समझ सके। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के टैक्स का पैसा बुनियादी सुविधाओं और जनकल्याण के बजाय निजी विलासिता और राजनीतिक प्रचार पर खर्च किया गया।पंजाब सरकार के कामकाज पर उठाए सवालमुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की जनता ने रोजगार, बेहतर शासन और मजबूत जनसुविधाओं की उम्मीद के साथ आप को सत्ता सौंपी थी, लेकिन सरकार जमीनी समस्याओं के समाधान के बजाय प्रचार और दावों पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकारों की प्राथमिकता छवि चमकाना नहीं, बल्कि जनता की समस्याएं दूर करना होनी चाहिए। रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकारी खजाने का हर रुपया जनहित में खर्च होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और उसे सरकार के दावों तथा जमीनी कामकाज के आधार पर अपना फैसला करना चाहिए।