स्वतंत्र भारद्वाज भाग गया: पुलिस ने दिया था 72 घंटे में गिरफ्तारी का भरोसा, कुछ देर बाद बुलंदशहर से हुआ फरार

फरार होने का तरीका

सूत्रों के अनुसार, आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज अपनी पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहनकर नैथला गांव से बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर खुर्जा की तरफ भाग निकला। आरोपी को पकड़ने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं। तलाश अभियान के दौरान पुलिस ने स्थानीय पत्रकारों से भी पूछताछ की है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं।