स्वतंत्र भारद्वाज भाग गया: पुलिस ने दिया था 72 घंटे में गिरफ्तारी का भरोसा, कुछ देर बाद बुलंदशहर से हुआ फरार
आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज अपनी पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहनकर नैथला गांव से बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर खुर्जा की तरफ भाग निकला। आरोपी को पकड़ने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं।
विस्तार
जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक छात्र के पिता पर जानलेवा हमला करने वाला मुख्य आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिए जाने के कुछ घंटों बाद ही वह बुलंदशहर से भागने में कामयाब रहा।
फरार होने का तरीका
सूत्रों के अनुसार, आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज अपनी पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहनकर नैथला गांव से बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर खुर्जा की तरफ भाग निकला। आरोपी को पकड़ने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं। तलाश अभियान के दौरान पुलिस ने स्थानीय पत्रकारों से भी पूछताछ की है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं।
वायरल वीडियो में कबूला जुर्म
खुद को "कट्टर हिंदू" कहने वाले स्वतंत्र भारद्वाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो में वह खुलेआम यह स्वीकार करते हुए नजर आ रहा था कि उसने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान छात्र निशु आजाद के पिता का 'सिर फोड़ दिया' था।
सीजेपी का प्रदर्शन और पुलिस का आश्वासन
आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया था कि आरोपी को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।