30 हजार नकली सिगरेट जब्त: दिल्ली में नारकोटिक्स टीम ने छापा मारा, एक सप्लायर दबोचा

दिल्ली के रोहिणी जिले की नारकोटिक्स स्क्वाड ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 30,000 नकली गोल्ड फ्लेक सिगरेट बरामद की गईं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है।

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नारकोटिक्स/रोहिणी के इंस्पेक्टर राकेश के नेतृत्व में एक टीम ने यह कार्य किया। यह टीम सहायक पुलिस आयुक्त, अभियान अजमेर सिंह की देखरेख में काम कर रही थी। शुक्रवार को नारकोटिक्स स्क्वाड, रोहिणी जिले की टीम को गुप्त सूचना मिली थी। यह सूचना थाना नॉर्थ रोहिणी क्षेत्र में नकली सिगरेट आपूर्तिकर्ता की आवाजाही के संबंध में थी।सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम ने रोहिणी सेक्टर-4 में छापा मारा। वहां से एमडी फैजान नामक एक आरोपी को पकड़ा गया। उसकी उम्र 39 वर्ष बताई गई है। उसके कब्जे से कुल 30,000 नकली गोल्ड फ्लेक सिगरेट बरामद की गईं।छापेमारी करने वाली टीम में उप-निरीक्षक अशोक तोमर, हेड कांस्टेबल पुनीत और कांस्टेबल नाजिम शामिल थे। इस संबंध में थाना विजय विहार में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस इस नकली सिगरेट के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है।