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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अल्लामा इकबाल हॉस्टल में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर छात्रों ने सवाल उठाए हैं। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) की जामिया इकाई ने हॉस्टल के प्रोवोस्ट को पत्र लिखकर अव्यवस्थाओं को दूर करने की मांग की है।संगठन के अनुसार करीब छह साल तक बंद रहने और मरम्मत के बाद दोबारा खोले गए हॉस्टल में भी छात्रों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हॉस्टल में वाई-फाई की सुविधा काम नहीं कर रही है। कमरों में मोबाइल नेटवर्क भी बेहद कमजोर है। जिससे छात्रों को पढ़ाई और ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री हासिल करने में परेशानी हो रही है।इसके अलावा वॉशरूम की नियमित सफाई नहीं हो रही है और वहां शीशे भी नहीं लगाए गए हैं। सर्दियों को देखते हुए वॉशरूम में गीजर भी नहीं लगाए गए हैं। वहीं डाइनिंग हॉल और रीडिंग हॉल भी अब तक शुरू नहीं हुए हैं। एनएसयूआई ने प्रशासन से सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की है।