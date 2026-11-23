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पूर्वी दिल्ली में सफाई व्यवस्था बेपटरी, ढलावों और खुले स्थानों पर जमा हो रहा कचरा,संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। यमुनापार में कूड़ा उठाने की अव्यवस्थित व्यवस्था लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। पूर्वी दिल्ली में कूड़ा उठाने का निश्चित समय तय तो है, लेकिन समय पर कूड़ा नहीं उठाने से सड़कों के किनारे, ढलावों और खाली स्थानों पर कचरे के ढेर जमा हो जाते हैं। समय पर सफाई नहीं होने से क्षेत्र में दुर्गंध फैल जाती है। इसके कारण आसपास रहने वाले लोगों और वहां से गुजरने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर कूड़ा खुले में फेंके जाने से सफाई व्यवस्था की स्थिति और खराब हो रही है।शाहदरा, कृष्णा नगर, गांधी नगर, मौजपुर, जाफराबाद, सीलमपुर, भजनपुरा, लक्ष्मी नगर, रोहताश नगर जैसे कई अन्य इलाकों में आरडब्ल्यूए अधिकारियों ने इस समस्या को गंभीरता से उठाते हुए संबंधित अधिकारियों से नियमित कूड़ा उठाने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि कूड़ा निर्धारित समय पर नहीं उठने के कारण लोगों को यह पता नहीं रहता कि सफाई वाहन कब आएगा। ऐसे में लोग घरों का कचरा ढलावों और सड़क किनारे डाल देते हैं। वहीं, समय पर कचरा नहीं उठने से ढेर बढ़ते जाते हैं और आसपास गंदगी फैलती रहती है।कूड़े के ढेर के आसपास आवारा पशुओं का जमावड़ा भी सफाई व्यवस्था को प्रभावित करता है। पशुओं के कचरा फैलाने से सड़क और आसपास के क्षेत्र में गंदगी बढ़ जाती है। दुर्गंध के कारण लोगों का वहां से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है।कूड़ा उठाने का समय निर्धारित होने के बावजूद सफाई वाहन समय पर नहीं पहुंचते। इससे ढलावों पर कचरा जमा होता रहता है। कई बार कूड़ा सड़क तक फैल जाता है। अधिकारियों को नियमित निगरानी करनी चाहिए।घर के आसपास कूड़े का ढेर लगा रहने से दुर्गंध फैलती रहती है। जिसके चलते यहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने का खामियाजा आसपास रहने वाले परिवारों को भुगतना पड़ता है।