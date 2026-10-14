Delhi NCR News: नृत्य-संगीत में जीवंत हुई ज्योतिर्लिंगों की कथाएं

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यह प्रस्तुति डॉ. बिबेक देबरॉय और अमित कपूर की पुस्तक 12 ज्योतिर्लिंग पर आधारित थी। इसमें ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति और उनसे जुड़ी रोचक धार्मिक कथाओं को नृत्य, संगीत और मंचीय अभिव्यक्ति के माध्यम से दर्शाया गया। विज्ञापन



कार्यक्रम में नीलवा सेन और मिथुन श्याम ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में नृत्य और संगीत के माध्यम से धार्मिक आस्था, पौराणिक कथाओं और भारतीय परंपराओं के विभिन्न पहलुओं को सामने लाने का प्रयास किया गया। संवाद यह प्रस्तुति डॉ. बिबेक देबरॉय और अमित कपूर की पुस्तक 12 ज्योतिर्लिंग पर आधारित थी। इसमें ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति और उनसे जुड़ी रोचक धार्मिक कथाओं को नृत्य, संगीत और मंचीय अभिव्यक्ति के माध्यम से दर्शाया गया।कार्यक्रम में नीलवा सेन और मिथुन श्याम ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में नृत्य और संगीत के माध्यम से धार्मिक आस्था, पौराणिक कथाओं और भारतीय परंपराओं के विभिन्न पहलुओं को सामने लाने का प्रयास किया गया। संवाद

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नई दिल्ली। इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्टीन ऑडिटोरियम में बुधवार को ज्योतिर्लिंगा–द लाइट ऑफ इंट्रिग नाम से नृत्य-संगीत की प्रस्तुति हुई। ब्रीदिंग आर्ट्स और डॉ. उषा आरके के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में देश के चार प्रमुख ज्योतिर्लिंगों ओंकारनाथ, केदारनाथ, काशी और सोमनाथ से जुड़ी कथाओं को कलात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया गया।