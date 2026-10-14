Delhi NCR News: बिजली बिल के मामले सुलझाने को 25 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 06:46 PM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 06:46 PM IST
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बीएसईएस यमुना पावर के लंबित प्रवर्तन मामलों का होगा निपटारा, तीन स्थानों पर की जाएगी सुनवाई, पंजीकरण शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। बिजली बिल के मामले सुलझाने की आस लगाए उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड 25 अक्तूबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगा रहा। इसमें मामलों के निपटारे की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को कम खर्च और सरल प्रक्रिया के माध्यम से मामलों का समाधान उपलब्ध कराना है। इस पहल से लंबित प्रवर्तन मामलों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इससे संबंधित उपभोक्ताओं को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने और लंबी प्रक्रिया से होने वाली परेशानी से राहत मिल पाएगी।
तीन स्थानों पर लगेगा कैंप : बीएसईएस की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। इसके तहत तीन स्थानों पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है।
पहला केंद्र जीटीआर कार्यालय के सबस्टेशन भवन में हिंद पॉकेट बुक्स के पास बनाया गया है।
दूसरा केंद्र गांधी मार्केट स्थित बीएसईएस कार्यालय में जाकिर हुसैन कॉलेज के पीछे होगा।
तीसरा केंद्र पटपड़गंज के नरवाना रोड स्थित एनफोर्समेंट-2 कार्यालय में निर्धारित किया गया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। बिजली बिल के मामले सुलझाने की आस लगाए उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड 25 अक्तूबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगा रहा। इसमें मामलों के निपटारे की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को कम खर्च और सरल प्रक्रिया के माध्यम से मामलों का समाधान उपलब्ध कराना है। इस पहल से लंबित प्रवर्तन मामलों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इससे संबंधित उपभोक्ताओं को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने और लंबी प्रक्रिया से होने वाली परेशानी से राहत मिल पाएगी।
तीन स्थानों पर लगेगा कैंप : बीएसईएस की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। इसके तहत तीन स्थानों पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है।
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पहला केंद्र जीटीआर कार्यालय के सबस्टेशन भवन में हिंद पॉकेट बुक्स के पास बनाया गया है।
दूसरा केंद्र गांधी मार्केट स्थित बीएसईएस कार्यालय में जाकिर हुसैन कॉलेज के पीछे होगा।
तीसरा केंद्र पटपड़गंज के नरवाना रोड स्थित एनफोर्समेंट-2 कार्यालय में निर्धारित किया गया है।