Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक की गैरहाजिरी पर तिहाड़ जेल प्रशासन से मांगी रिपोर्ट

विज्ञापन

- जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) का प्रमुख यासीन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है, आतंक की फंडिंग में उम्रकैद की सजा काट रहा- मई 2023 में हाईकोर्ट ने एनआईए की याचिका पर मलिक को नोटिस जारी किया था और उसकी उपस्थिति मांगी थी