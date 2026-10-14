छठ पर बिहार जाने वालों को राहत: रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें, जानिए गाड़ी संख्या, टाइमिंग और उनका पूरा रूट

रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 04404/04403 शकूरबस्ती-पटना जंक्शन-शकूरबस्ती अनारक्षित त्योहारी विशेष एक्सप्रेस शकूरबस्ती से 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 और 14 नवंबर को चलेगी। वापसी में पटना जंक्शन से यह ट्रेन 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 और 15 नवंबर को रवाना होगी। यह ट्रेन शकूरबस्ती से दोपहर 3:15 बजे रवाना होकर नई दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, मीरजापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा और दानापुर होते हुए पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में भी इसका संचालन इसी मार्ग से होगा। ट्रेन अनारक्षित श्रेणी की होगी।