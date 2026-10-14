फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Railways to run two special trains during the festive season.

Delhi NCR News: त्योहारों पर रेलवे चलाएगा दो विशेष ट्रेनें

Wed, 14 Oct 2026 06:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 06:34 PM IST
विज्ञापन
वाराणसी-जम्मू तवी और दिल्ली-हावड़ा के बीच एक-एक फेरा लगाएंगी ट्रेनें
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दो आरक्षित विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें वाराणसी-जम्मू तवी और दिल्ली जंक्शन-हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। दोनों ट्रेनें निर्धारित मार्ग पर एक-एक फेरा लगाएंगी।
रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 04231/04232 वाराणसी-जम्मू तवी-वाराणसी आरक्षित विशेष एक्सप्रेस वाराणसी से 18 अक्टूबर को रवाना होगी। वापसी में यह ट्रेन 19 अक्टूबर को जम्मू तवी से चलेगी। इसमें वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी के डिब्बे उपलब्ध होंगे।
विज्ञापन

वहीं, ट्रेन संख्या 04092/04091 दिल्ली जंक्शन-हावड़ा-दिल्ली जंक्शन आरक्षित त्योहार विशेष एक्सप्रेस दिल्ली से 17 अक्टूबर को रवाना होगी। हावड़ा से इसकी वापसी 18 अक्टूबर को होगी। इस ट्रेन में केवल वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे लगाए जाएंगे। रेलवे ने दोनों विशेष ट्रेनों के ठहराव तथा प्रस्थान और आगमन के समय की जानकारी भी जारी की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed