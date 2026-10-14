Delhi NCR News: रोहिणी में 2 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार

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नई दिल्ली।

रोहिणी जिले में एसएसपी ने अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अफीम की सप्लाई चेन का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 52 वर्षीय संजय कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 2.837 किलो अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक कार भी जब्त की है। रोहिणी पुलिस उपायुक्त शंशाक जायसवाल ने यह जानकारी दी।