Delhi NCR News: शाहदरा में सिग्नल फ्री यू-टर्न से जाम से मिलेगी राहत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:14 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:14 PM IST
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75बी एक्सटेंशन पर होगा निर्माण
पीडब्ल्यूडी ने परियोजना पर शुरू किया काम
मोहित शुक्ला
पूर्वी दिल्ली। शाहदरा में जाम से परेशान वाहन चालकों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सड़क संख्या 75बी एक्सटेंशन पर सिग्नल फ्री यू-टर्न बनाने की परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। इससे वाहनों को सिग्नल पर बार-बार रुकने और लंबी कतारों से निजात मिलने की उम्मीद है।
75बी एक्सटेंशन शाहदरा रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और उत्तर प्रदेश सीमा को जोड़ने वाली अहम सड़क है। आसपास कई बाजार होने के कारण हजारों लोग रोजाना इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। पूर्वी व उत्तर-पूर्वी दिल्ली के बीच संपर्क मार्ग होने के कारण दिनभर वाहनों का दबाव बना रहता है, जो पीक आवर्स में जाम की स्थिति पैदा कर देता है।
सिग्नल फ्री यू-टर्न बनने से वाहनों को निर्धारित स्थान पर मोड़ने और यातायात प्रवाह को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। रोजाना सफर करने वालों को समय व ईंधन की बचत होने की उम्मीद है, जबकि बाजारों में आने वाले ग्राहकों व कारोबारियों को भी सुचारु यातायात का लाभ मिलेगा।
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पीडब्ल्यूडी ने परियोजना पर शुरू किया काम
मोहित शुक्ला
पूर्वी दिल्ली। शाहदरा में जाम से परेशान वाहन चालकों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सड़क संख्या 75बी एक्सटेंशन पर सिग्नल फ्री यू-टर्न बनाने की परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। इससे वाहनों को सिग्नल पर बार-बार रुकने और लंबी कतारों से निजात मिलने की उम्मीद है।
75बी एक्सटेंशन शाहदरा रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और उत्तर प्रदेश सीमा को जोड़ने वाली अहम सड़क है। आसपास कई बाजार होने के कारण हजारों लोग रोजाना इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। पूर्वी व उत्तर-पूर्वी दिल्ली के बीच संपर्क मार्ग होने के कारण दिनभर वाहनों का दबाव बना रहता है, जो पीक आवर्स में जाम की स्थिति पैदा कर देता है।
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सिग्नल फ्री यू-टर्न बनने से वाहनों को निर्धारित स्थान पर मोड़ने और यातायात प्रवाह को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। रोजाना सफर करने वालों को समय व ईंधन की बचत होने की उम्मीद है, जबकि बाजारों में आने वाले ग्राहकों व कारोबारियों को भी सुचारु यातायात का लाभ मिलेगा।
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