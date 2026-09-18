रेलवे ने किया बदलाव: 18 से 20 सितंबर तक नहीं चलेगी दिल्ली-बरेली ट्रेन, निकलने से पहले जरूर पढ़ें जरूरी खबर

गाजियाबाद यार्ड में संपर्क तार बदलने के काम के कारण दिल्ली-बरेली ट्रेन संख्या 54076 के संचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे ने इस ट्रेन के शेड्यूल में महत्वपूर्ण परिवर्तन की घोषणा की है। इन बदलावों से दिल्ली से बरेली की यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

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रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 54076 का संचालन 19 और 21 सितंबर को अपने निर्धारित मार्ग पर होगा। हालांकि, 18 से 20 सितंबर तक यह ट्रेन रद्द रहेगी। यह रद्दीकरण तीन दिनों के लिए प्रभावी रहेगा। गाजियाबाद यार्ड में संपर्क तार बदलने का कार्य चल रहा है।इस कार्य के कारण ट्रेन के सामान्य संचालन में बाधा आ रही है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांच लें। यह बदलाव यात्रियों की सुरक्षा और सुचारु रेल संचालन के लिए किया गया है। यह कार्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।गाजियाबाद यार्ड में संपर्क तार बदलने का काम चल रहा है। यह कार्य रेलवे के बुनियादी ढांचे के रखरखाव का हिस्सा है। संपर्क तार रेलवे ट्रैक पर बिजली की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन तारों की मरम्मत और बदलाव सुरक्षा कारणों से आवश्यक है। इस तकनीकी कार्य के लिए ट्रेन संचालन में अस्थायी रोक लगाई गई है।दिल्ली से बरेली जाने वाले यात्रियों को इस रद्दीकरण से परेशानी हो सकती है। विशेष रूप से 18, 19 और 20 सितंबर को यात्रा करने वालों को दिक्कत होगी। यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना दोबारा बनानी पड़ सकती है। रेलवे ने अभी तक वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अन्य परिवहन विकल्पों पर विचार करें।