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आईफोन-18 और प्रो मैक्स पहले पाने की होड़: दिल्ली में साकेत मॉल के बाहर रात से ही डटे युवा, लगी लंबी कतारें

Fri, 18 Sep 2026 04:17 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 18 Sep 2026 04:17 AM IST
सार

इसे पहले पाने की होड़ में साकेत मॉल के बाहर युवा रात से ही कतारों में बैठे हैं। उनके इंतजार में बेचैनी साफ झलक रही है।  

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Race to get the iPhone 18 and Pro Max first
साकेत मॉल के बाहर... इंतजार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स और डुओ की लॉन्चिंग के बाद से इसे खरीदने को लेकर युवाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा था। अब इसे पहले पाने की होड़ में साकेत मॉल के बाहर युवा रात से ही कतारों में बैठे हैं। उनके इंतजार में बेचैनी साफ झलक रही है।  

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अजय नाम के एक ग्राहक ने कहा कि मैं 18 प्रो मैक्स 1टीबी लेने आया हूं। मैंने इसे पहले ही बुक कर लिया है। बस यहां इंतजार कर रहा हूं। काफी भीड़ है। लेकिन मैं इसे सबसे पहले पाना चाहता हूं। अभी मैं 17 प्रो इस्तेमाल कर रहा हूं। देखते हैं कि 18 प्रो में उन्होंने क्या नए फीचर्स दिए हैं।
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आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स और डुओ की बहुप्रतीक्षित बिक्री शुरू होने से पहले सुबह-सुबह ही साकेत के सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल में स्थित एपल स्टोर के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी।
सूरज चौहान ने कहा कि YouTube पर 'सूरज चौहान' के नाम से मेरा एक चैनल है। मैं टेक रिव्यू करता हूं और मुझे फोन में बहुत दिलचस्पी है। पिछली बार की तरह मैंने 17 Pro खरीदा था, इसलिए इस बार मैं 18 Pro Max खरीदने आया हूं। बहुत से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं भी इंतजार कर रहा हूं। इसके कैमरे और क्वालिटी को बेहतर बनाने की जरूरत है।


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