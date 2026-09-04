Delhi NCR News: श्रेयान्श ने जीता स्वर्ण पदक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 07:04 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 07:04 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली स्टेट किड्स एथलेटिक्स मीट में श्रेयान्श ने 40 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने शुरू से ही तेज गति और आत्मविश्वास का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अन्य खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। कम उम्र में मिली यह उपलब्धि उनके लिए प्रेरणादायक है। किड्स एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिताएं बच्चों को खेलों से जोड़ने व उनकी प्रतिभा निखारने में अहम भूमिका निभाती हैं। संवाद
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