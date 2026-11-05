Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Shiven Bidhuri will captain the Central Zone Under-19 team

Delhi NCR News: शिवेन बिधूड़ी सेंट्रल जोन अंडर-19 टीम की कप्तानी करेंगे

Thu, 05 Nov 2026 08:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 08:36 PM IST
विज्ञापन
सीबीएसई स्कूल राष्ट्रीय के लिए केंद्रीय जोन की दी गई है जिम्मेदारी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। कैम्ब्रिज स्कूल, श्रीनिवासपुरी के छात्र शिवेन बिधूड़ी को सीबीएसई स्कूल राष्ट्रीय के लिए केंद्रीय जोन अंडर-19 टीम की कप्तानी सौंपी गई है। कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले शिवेन दाएं हाथ के बल्लेबाज और लेग स्पिन गेंदबाज हैं। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है।
सत्र 2025-26 में शिवेन ने जोन 25 टीम का प्रतिनिधित्व किया। उनकी टीम प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। इस दौरान शिवेन ने बल्लेबाजी में 58 रन बनाए। दिल्ली में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर अंडर-19 ट्रायल मैचों में उन्हें टीम की कप्तानी का अवसर मिला। उनकी अगुवाई में टीम ने तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता। सत्र 2026-27 में शिवेन ने तमिलनाडु के मदुरै में सीबीएसई क्लस्टर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव रही।
विज्ञापन

शिवेन की उपलब्धियों पर एसएई के खेल कार्यकारी कुशांक रुस्तगी ने उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि शिवेन की प्रतिभा, निरंतर मेहनत और नेतृत्व क्षमता उन्हें एक होनहार युवा क्रिकेटर बनाती है। रुस्तगी ने शिवेन के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि वह आने वाले समय में भी क्रिकेट के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed