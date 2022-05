{"_id":"6282b41616cff83321350bca","slug":"sextortion-used-to-do-friendship-on-facebook-bharatpur-accused-arrested-26-lakhs-cheated-from-people-across-the-country","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: फेसबुक पर दोस्ती कर करते थे सेक्सटॉर्शन, भरतपुर का आरोपी गिरफ्तार, देशभर के लोगों से 26 लाख ठगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 17 May 2022 01:59 AM IST