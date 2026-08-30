Delhi NCR News: नवंबर तक चलेंगी कई विशेष ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:21 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:21 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई विशेष ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ा दी है। अब ये ट्रेनें अक्तूबर-नवंबर तक अलग-अलग निर्धारित तिथियों में चलेंगी। इससे प्रयागराज, इंदौर, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के यात्रियों को राहत मिलेगी।
विस्तारित अवधि वाली ट्रेनों में प्रयागराज जंक्शन-हजरत निजामुद्दीन, इंदौर जंक्शन-हजरत निजामुद्दीन, भावनगर टर्मिनस-शकूर बस्ती, प्रतापनगर-मऊ जंक्शन (वाया वाराणसी), वैशाली जंक्शन-हरिद्वार, सूरत-छपरा जंक्शन (वाया वाराणसी), गांधीधाम-भागलपुर, ओखा-शकूर बस्ती, साबरमती-हरिद्वार, बाड़मेर-हरिद्वार, अजमेर-योग नगरी ऋषिकेश और मदार-रोहतक ट्रेनें शामिल हैं। इनका संचालन निर्धारित दिनों के अनुसार होगा। दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों को प्रयागराज, इंदौर, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड के लिए अतिरिक्त रेल विकल्प मिलेंगे।
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नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई विशेष ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ा दी है। अब ये ट्रेनें अक्तूबर-नवंबर तक अलग-अलग निर्धारित तिथियों में चलेंगी। इससे प्रयागराज, इंदौर, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के यात्रियों को राहत मिलेगी।
विस्तारित अवधि वाली ट्रेनों में प्रयागराज जंक्शन-हजरत निजामुद्दीन, इंदौर जंक्शन-हजरत निजामुद्दीन, भावनगर टर्मिनस-शकूर बस्ती, प्रतापनगर-मऊ जंक्शन (वाया वाराणसी), वैशाली जंक्शन-हरिद्वार, सूरत-छपरा जंक्शन (वाया वाराणसी), गांधीधाम-भागलपुर, ओखा-शकूर बस्ती, साबरमती-हरिद्वार, बाड़मेर-हरिद्वार, अजमेर-योग नगरी ऋषिकेश और मदार-रोहतक ट्रेनें शामिल हैं। इनका संचालन निर्धारित दिनों के अनुसार होगा। दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों को प्रयागराज, इंदौर, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड के लिए अतिरिक्त रेल विकल्प मिलेंगे।
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