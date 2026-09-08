कल का मौसम: खिली धूप से अधिकतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस चढ़ा, बढ़ी उमस, जानें अब कब होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ा है। हालांकि, दक्षिण गुजरात से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश में एक मानसून का सिस्टम सक्रिय है। इसके चलते 11 सितंबर को बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं, 12 सितंबर को मानसून का सिस्टम सक्रिय होगा और अधिकतर स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है।