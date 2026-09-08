दिल्ली में मुठभेड़: हिमांशु भाऊ गैंग के तीन गिरफ्तार, एक नाबालिग भी; प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में थे वांछित

दिल्ली में एक मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। उन्हें नरेला में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पकड़ा किया गया है।

#WATCH | Delhi: Three accused from Himanshu Bhau gang arrested after an encounter in Delhi. One minor among the arrested. They have been arrested in connection with the murder of a property dealer in Narela. विज्ञापन



Five days ago, around 7 AM, unidentified assailants shot and killed… pic.twitter.com/LfUdhB0a5L

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पांच दिन पहले, सुबह करीब 7 बजे, अज्ञात हमलावरों ने एक जिम के बाहर प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस हत्या से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है। वे यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या प्रमोद को पहले कोई धमकी मिली थी और क्या यह हत्या पुरानी दुश्मनी या आपसी रंजिश का नतीजा थी।